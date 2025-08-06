Google научила ИИ Gemini генерировать иллюстрированные сказки на ночь по описанию

Опубликовано 06 августа 2025, 09:421 мин.
Google научила ИИ Gemini генерировать иллюстрированные сказки на ночь по описаниюСамое то для молодых (и не очень) родителей
Google добавила в Gemini функцию Storybook, с помощью которой можно создавать иллюстрированные сказки на ночь по короткому описанию.
Достаточно написать, о чём должна быть история, и сервис сгенерирует 10-страничную книжку с иллюстрациями и короткими абзацами текста, которые сам же и озвучит.
Пользователь может указать желаемый художественный стиль — например, в духе аниме, комиксов или пластилиновой анимации. Кроме того, есть возможность загрузить собственные изображения — например, детский рисунок — и попросить Gemini создать сказку на его основе.
Иногда ИИ выдаёт странные результаты. Так, одна из историй о соме в аквариуме сопровождалась иллюстрацией, где у рыбы внезапно появилась человеческая рука.
Тем не менее, функция работает более-менее стабильно и уже доступна по всему миру на десктопах и мобильных устройствах, во всех языках, поддерживаемых Gemini.