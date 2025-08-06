Google научила ИИ Gemini генерировать иллюстрированные сказки на ночь по описанию

Достаточно написать, о чём должна быть история, и сервис сгенерирует 10-страничную книжку с иллюстрациями и короткими абзацами текста, которые сам же и озвучит.

Пользователь может указать желаемый художественный стиль — например, в духе аниме, комиксов или пластилиновой анимации. Кроме того, есть возможность загрузить собственные изображения — например, детский рисунок — и попросить Gemini создать сказку на его основе.