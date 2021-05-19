Google научила камеру смартфонов распознавать кожные заболевания

Сейчас же стало известно, что поисковый гигант научил камеру смартфонов распознавать кожные заболевания. В основу технологии легли алгоритмы искусственного интеллекта компании, сообщает Neowin. С её помощью пользователи могут диагностировать болезни кожи буквально наведя на своё тело камеру.

Отметим, что представители Google уже заявили о поразительной точности её разработки. Так, по данным компании, её технология выдаёт не больше ложноположительных и ложноотрицательных результатов, чем 14 профессиональных рентгенологов, участвовавших в исследовании.

Как скоро проект станет полноценным приложением — пока что неизвестно.