Наука и технологии
Сегодня в 16:01
Google научила камеру смартфонов распознавать кожные заболевания
И она теперь делает это не хуже профессиональных рентгенологов
Вчера вечером началась ежегодная конференция Google для разработчиков — Google I/O 2021. Нам уже показали Android 12, новый «язык дизайна» Material You и множество других наработок.
Сейчас же стало известно, что поисковый гигант научил камеру смартфонов распознавать кожные заболевания. В основу технологии легли алгоритмы искусственного интеллекта компании, сообщает Neowin. С её помощью пользователи могут диагностировать болезни кожи буквально наведя на своё тело камеру.
Отметим, что представители Google уже заявили о поразительной точности её разработки. Так, по данным компании, её технология выдаёт не больше ложноположительных и ложноотрицательных результатов, чем 14 профессиональных рентгенологов, участвовавших в исследовании.
Как скоро проект станет полноценным приложением — пока что неизвестно.