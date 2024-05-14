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Наука и технологии
Опубликовано 14 мая 2024, 07:51
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Google научила свой ИИ понимать в реальном времени, что происходит на видео

Намечается еще одна ИИ-революция?
Google представила новую функцию искусственного интеллекта, способную анализировать и понимать происходящее в кадре в реальном времени.
Google научила свой ИИ понимать в реальном времени, что происходит на видео
© Google

Это нововведение было продемонстрировано накануне ежегодной конференции разработчиков Google I/O.

В опубликованном в Twitter видеоролике демонстрируется, как новая функция, интегрированная в смартфон Pixel, анализирует сцену на видео.

Пользователь задаёт устройству вопрос: «Что, по-твоему, здесь происходит?», на что ИИ отвечает, что на сцене идёт подготовка к масштабному мероприятию, возможно, к конференции или презентации.

Система также узнаёт символы «I/O» и связывает их с конференцией разработчиков Google, упоминая о новых достижениях в области искусственного интеллекта.

Хотя подробности новой функции ещё не раскрыты полностью, она напоминает Google Lens — функцию поиска с помощью камеры.

Однако демонстрируемые возможности, включая взаимодействие с голосовыми командами и работу в реальном времени, являются значительным шагом вперёд.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
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#Google