Google научилась превращать наушники в пульсометр с помощью обновления прошивки

Недавно компания представила результаты своих исследований в области аудиоплетизмографии (APG), которая позволяет добавить функцию измерения пульса к наушникам и гарнитурам с активным шумоподавлением (ANC) простым обновлением программного обеспечения.

Всё дело в том, что ушной канал, по словам представителей компании, является идеальным местом для измерения пульса — глубокая ушная артерия формирует сложную сеть мелких сосудов, которые проникают в аудиторный канал.

Этот метод работает, отправляя слабый ультразвуковой сигнал через динамики наушников ANC. Данный сигнал вызывает эхо, которое регистрируется с помощью встроенных микрофонов.