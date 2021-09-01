Google научилась улучшать картинки в 16 раз

Один из алгоритмов назвали SR3. Работает он по принципу повторного уточнения. Так, картинка загружается в низком разрешении, а нейросеть, обучаясь методам искажения изображения, добавляя в нее шумы, а впоследствии избавляясь от них. Разработчики отметили, что алгоритм справляется со своей задачей лучше, чем существующие генеративные алгоритмы, в числе которых PULSE и FSRGAN.

Помимо SR3 в компании также представители ещё одну диффузионную модель — CDM. Ее же, в свою очередь, обучали с помощью млн картинок в высоком разрешении из базы ImageNet. Данная нейросеть работает по принципу каскадного подхода. Так, улучшение картинок происходит в несколько этапов: фото улучшается с разрешения с 32×32 до 64×64 и до 256×256 или же с 64×64 вплоть до 1024×1024, то есть в 16 раз.