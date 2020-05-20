Наука и технологии
Сегодня 08:15
Google научилась управлять музыкой при помощи шнурков
И не только музыкой, на самом деле
Google научилась управлять музыкой при помощи своей новой разработки — “умных” шнурков. Об это компания заявила в собственном блоге.
Инженеры компании разработали специальную матрицу, позволяющую управлять не только музыкой, но и в целом любыми устройствами при помощи прикосновений к проводу. Манипуляции с проигрыванием музыки — это лишь самый простой способ показать ее в действии. В целом же новинку можно внедрить в различные бытовые объекты, включая одежду.
Для демонстрации работы данной технологии, специалисты Google внедрили ее в обыкновенные шнурки, в которые прекрасно интегрируются провода. Так, при нажатии на шнурок, скольжении по нему вдоль провода и кручении меняется характер сигнала. Таким образом, сжатие провода приводит к включению музыки, скручивание — к регулировке громкости, а проведение рукой по шнуру включает следующий трек.