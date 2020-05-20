Google научилась управлять музыкой при помощи шнурков

Инженеры компании разработали специальную матрицу, позволяющую управлять не только музыкой, но и в целом любыми устройствами при помощи прикосновений к проводу. Манипуляции с проигрыванием музыки — это лишь самый простой способ показать ее в действии. В целом же новинку можно внедрить в различные бытовые объекты, включая одежду.