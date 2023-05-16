Google научилась выявлять пользователей на грани суицида

Теперь, когда пользователи ищут термины, связанные со смертью и суицидом, поисковый гигант предлагает готовые шаблоны сообщений с просьбой о помощи. Их можно отправить близким.

Данные шаблоны были разработаны в сотрудничестве с Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств. Идея заключается в том, чтобы стимулировать пользователей обращаться за помощью к людям, которым они доверяют.

Каждый шаблон сопровождается кнопкой «Отправить текст». Пока неясно, будет ли эта функция доступна на персональных компьютерах.

Отметим, что ещё в 2022 году Google начала использовать искусственный интеллект для определения поисковых запросов людей, которые могут находиться в кризисной ситуации. Система направляет пользователей на сайты, которые могут помочь им разобраться в проблеме.