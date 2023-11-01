Google научился решать математические и физические задачки прямо в поисковой строке

Теперь, когда вы ищете решение математической задачи в Поиске, вы можете получить дополнительную помощь по точным наукам, таким как тригонометрия и физика.

Просто введите уравнение или интеграл в строку поиска или сделайте снимок с помощью Lens, чтобы увидеть пошаговое объяснение и решение. Вы также можете ввести «калькулятор уравнений», чтобы попробовать новую функцию на компьютере.