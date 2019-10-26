Google научит компьютеры распознавать запахи

При поддержке парфюмеров, ученые определили порядка 5000 молекул, присвоив каждой из них конкретное описание. В рамках эксперимента было задействовано лишь две трети набора данных для обучения компьютера распознавать связь между молекулами и их описанием, оставив оставшуюся часть молекул для проверки функционирования системы. В конечном итоге созданный алгоритм безошибочно справился с предсказанием запахов молекул на основе их структуры.

По словам экспертов, обучение искусственного интеллекта соединять определенные молекулы с их запахами знаменуется очень важным первым шагом. Отмечается, что подобные исследования могут оказать влияние не только на химию, но и на наше понимание питания человека, сенсорной биологии, а также того, как мы разрабатываем синтетические ароматы.