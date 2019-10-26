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Google научит компьютеры распознавать запахи

Подобные разработки могут повлиять на многие сферы жизни
С каждым днем искусственный интеллект приобретает все большее количество навыков, от чего становится по-настоящему страшно. Так, исследователи из Google Brain Team сообщили, что раскрыли еще один потенциал компьютеров, который ранее был недоступен. Теперь они могут различать запахи.

При поддержке парфюмеров, ученые определили порядка 5000 молекул, присвоив каждой из них конкретное описание. В рамках эксперимента было задействовано лишь две трети набора данных для обучения компьютера распознавать связь между молекулами и их описанием, оставив оставшуюся часть молекул для проверки функционирования системы. В конечном итоге созданный алгоритм безошибочно справился с предсказанием запахов молекул на основе их структуры.

По словам экспертов, обучение искусственного интеллекта соединять определенные молекулы с их запахами знаменуется очень важным первым шагом. Отмечается, что подобные исследования могут оказать влияние не только на химию, но и на наше понимание питания человека, сенсорной биологии, а также того, как мы разрабатываем синтетические ароматы.

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