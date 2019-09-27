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Google научится отличать поддельные видеозаписи от настоящих

При помощи сторонних разработчиков
В официальном блоге Google появилась информация о том, что компания выпустила собственную базу данных, в которую вошли тысячи дипфейков. Сделано это для того, чтобы поддержать разработчиков, создающих программное обеспечение для обнаружения подделок.

Уже сейчас известно, что компания дает полное право исследователям использовать выложенную базу Google для тренировки автоматических систем распознавания дипфейков. По словам компании, благодаря их набору данных разработчики получат возможность заметно повысить эффективность инструментов.

Пример работы DeepFake

”Поскольку область быстро развивается, мы будем дополнять датасет по мере развития технологии дипфейков, а также продолжим работать с партнёрами в этой сфере. Мы твёрдо верим в поддержку сообщества исследователей, борющихся против потенциального вреда синтетических медиа”, — говорится в официальном блоге Google.

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