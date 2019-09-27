Google научится отличать поддельные видеозаписи от настоящих

”Поскольку область быстро развивается, мы будем дополнять датасет по мере развития технологии дипфейков, а также продолжим работать с партнёрами в этой сфере. Мы твёрдо верим в поддержку сообщества исследователей, борющихся против потенциального вреда синтетических медиа”, — говорится в официальном блоге Google.