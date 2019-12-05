Наука и технологии
Сегодня 08:13
Google научится учитывать диету пользователя при составлении рецептов
А все благодаря новой функции в фирменном голосовом помощнике
Разработчики корпорации Google добавили новую, полезную для придерживающихся определенной диеты людей, функцию в голосовой ассистент Google Assistant. Об этом сообщили журналисты AndroidPolice, которые первыми обратили внимание на нововведение.
Так, фирменный голосовой помощник от Google оснастили новым разделом настроек под названием “Еда и напитки”. Известно, что опция позволяет устанавливать ограничения в еде, на которые Google должна опираться при составлении рекомендаций рецептов.
На данный момент в новой функции доступен лишь минимальный набор “ограничений”. Сообщается, что можно выбрать безглютеновую диету, веганскую, а также вегетарианскую. Предполагается, что в будущем Google увеличит количество доступных вариантов диетических предпочтений. Новая опция уже доступна для всех пользователей Google Assistant.