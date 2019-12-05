Google научится учитывать диету пользователя при составлении рецептов

На данный момент в новой функции доступен лишь минимальный набор “ограничений”. Сообщается, что можно выбрать безглютеновую диету, веганскую, а также вегетарианскую. Предполагается, что в будущем Google увеличит количество доступных вариантов диетических предпочтений. Новая опция уже доступна для всех пользователей Google Assistant.