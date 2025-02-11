Google назвала сроки начала коммерческого использования квантовых компьютеров

Об этом заявил глава Google Quantum AI Хартмут Невен. По его словам, технологии станут применимы в разработке батарей для электромобилей, фармацевтике и альтернативной энергетике.

В декабре 2024 года Google представила свой новый квантовый процессор Willow с 105 кубитами, который продемонстрировал резкий прирост мощности.

В тесте Random Circuit Sampling (RCS) он выполнил задачу, которая заняла бы 10^25 лет на классическом суперкомпьютере, всего за пять минут.

С 2012 года Google разрабатывает квантовые процессоры в рамках собственной программы.

Недавно компания опубликовала в Nature результаты исследований нового квантового симулятора, способного моделировать сложные квантовые системы.