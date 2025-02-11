Google назвала сроки начала коммерческого использования квантовых компьютеров

Опубликовано 11 февраля 2025, 08:411 мин.
Google назвала сроки начала коммерческого использования квантовых компьютеровСледующий бум, после ИИ?
Google ожидает, что квантовые компьютеры выйдут на «практический уровень» уже в ближайшие пять лет.
Об этом заявил глава Google Quantum AI Хартмут Невен. По его словам, технологии станут применимы в разработке батарей для электромобилей, фармацевтике и альтернативной энергетике.
В декабре 2024 года Google представила свой новый квантовый процессор Willow с 105 кубитами, который продемонстрировал резкий прирост мощности.
В тесте Random Circuit Sampling (RCS) он выполнил задачу, которая заняла бы 10^25 лет на классическом суперкомпьютере, всего за пять минут.
С 2012 года Google разрабатывает квантовые процессоры в рамках собственной программы.
Недавно компания опубликовала в Nature результаты исследований нового квантового симулятора, способного моделировать сложные квантовые системы.