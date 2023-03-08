Google не будет заменять искусственным интеллектом обычный поиск в интернете

По его словам, Bard — большая языковая модель, такая же, как и ChatGPT. Они предназначены для генерации текстов, даже похожих на человеческие, но не для знаний. Поэтому их нельзя использовать для проверки фактов. При этом никто не запрещает пользователям использовать Bard как поисковую систему.

В команде разработчиков не особо понимают столь резкий переход в политике Google, которая ранее считала, что Bard должен быть интегрирован в поисковую систему, а теперь отделяет от поиска. По словам разработчиков, они не успевают следить за планами руководства, которые стремительно меняются.

«Bard и ChatGPT — это большие языковые модели, не модели знаний. Они прекрасно генерируют тексты, похожие на человеческие, но не могут гарантировать, что эти тексты будут основаны на фактах. Почему мы считаем, что главным приложением должен быть поиск, основная задача которого — искать истинную информацию? Я хочу, чтобы вы чётко поняли: Bard — это не поиск», — заявил глава отдела ИИ Google.