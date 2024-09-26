Опубликовано 26 сентября 2024, 17:141 мин.
Google не удалось оспорить взыскание 9,5 млрд рублей в пользу российской «дочки»Суд отказал Google в удовлетворении жалобы
Согласно материалу РАПСИ, Google не смогла обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, постановившего признать незаконными сделки по переводу денег компании Google International, и взыскать 9,49 млрд рублей в пользу обанкротившейся российской «дочки» — ООО «Гугл».
Арбитражный суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего, назначенного после инициирования процесса банкротства ООО «Гугл», который утверждал, что в декабре 2021 года «дочка» выплатила в пользу Google International 9,49 млрд рублей в виде дивидендов и ещё 500 млн рублей в виде налога. Но всё это происходило на фоне «признаков неплатёжеспособности» российской «Гугл».
В связи с этим в июле 2024 года Google подала апелляцию с требованием отменить взыскание средств в пользу «дочки», но Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы, оставив в силе постановление Арбитражного суда.