Наука и технологии
Сегодня 12:08
Google объединилась с правительством Москвы для запуска онлайн-курса
Наиболее полезным он будет людям в возрасте от 25 до 40 лет
Как стало известно, Google объединилась с правительством Москвы (в лице центра занятости “Моя карьера”) для запуска онлайн-курса. Называется проект “Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование”, а его основной целью станет помощь в поиске работы в непростые период пандемии и кризиса.
Сам курс будет представлен на новообразованной платформе Google Навыки, а пройти его смогут абсолютно все жители России — строгой привязки к Москве в данном случае нет. Разработчики курса заявили, что он создавался для поддержки тех, кто столкнулся с нынешним кризисом (заявляется о фокусировке на возрастной промежуток от 25 до 40 лет). Отдельно отмечается тот факт, что онлайн-курс будет очень полезен недавним выпускникам, сокращенным людям, выходящим из декрета родителям и т.д.
Сложности, с которыми мы столкнулись в последние месяцы, беспрецедентны. В марте весь мир замер, и затем мы увидели значительный рост интереса к поиску вакансий. Это отразилось и в инструменте Google Тренды, согласно которому запросов о поиске работы становится больше. Москва, к примеру, занимает восьмое место в России по популярности запроса "Вакансия". Курс, который мы запускаем сегодня при поддержке Правительства Москвы в рамках платформы Google Навыки, поможет каждому разработать персональную карьерную стратегию.