Google объединилась с правительством Москвы для запуска онлайн-курса

Сам курс будет представлен на новообразованной платформе Google Навыки, а пройти его смогут абсолютно все жители России — строгой привязки к Москве в данном случае нет. Разработчики курса заявили, что он создавался для поддержки тех, кто столкнулся с нынешним кризисом (заявляется о фокусировке на возрастной промежуток от 25 до 40 лет). Отдельно отмечается тот факт, что онлайн-курс будет очень полезен недавним выпускникам, сокращенным людям, выходящим из декрета родителям и т.д.