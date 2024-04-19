Google объединит департаменты для интеграции искусственного интеллекта

В письме сотрудникам генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что эти изменения «ускорят развитие экосистем Android и Chrome» и стимулируют инновации.

Решение о помещении обеих операций под контроль Рика Остерло, исполнительного директора Google, который ранее руководил аппаратным подразделением, связано с ростом зависимости телефонных технологий от искусственного интеллекта.

Остерло считает, что объединение команд поможет Google быстрее внедрить искусственный интеллект в свои продукты. По его мнению, этот шаг демонстрирует стремление компании к доминированию в области искусственного интеллекта как на потребительском, так и на корпоративном рынке.

Тем временем глава программного подразделения Google Хироси Локхаймер остается без должности, но начнет работу над новыми проектами. Об изменениях в департаменте исследований и ответственности за искусственный интеллект сообщается отдельно.