Google объединится с Microsoft и OpenAI для создания законов об искусственном интеллекте

В ведение форума будет входить контроль за разработкой высокоэффективных пограничных моделей ИИ, которые в силу возможностей и влияния на социум могут представлять общественную безопасность. Также форум будет заниматься продвижением исследований безопасной разработки ИИ, поиском и внедрением лучших практик.

«Компании, которые занимаются разработкой моделей искусственного интеллекта, несут ответственность за то, чтобы их продукты были безопасными, надёжными и подчинялись людям», — заявил президент Microsoft Брэд Смит.