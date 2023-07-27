Наука и технологии
20:58, 27 июля 2023
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Google объединится с Microsoft и OpenAI для создания законов об искусственном интеллекте

Будет создан специальный форум

Ведущие компании в сфере развития технологий ИИ — OpenAI, Microsoft, Google и Anthropic — объединятся для создания форума Frontier Model Forum, главная задача которого — регулирование работы больших языковых моделей машинного обучения.

В ведение форума будет входить контроль за разработкой высокоэффективных пограничных моделей ИИ, которые в силу возможностей и влияния на социум могут представлять общественную безопасность. Также форум будет заниматься продвижением исследований безопасной разработки ИИ, поиском и внедрением лучших практик.

«Компании, которые занимаются разработкой моделей искусственного интеллекта, несут ответственность за то, чтобы их продукты были безопасными, надёжными и подчинялись людям», — заявил президент Microsoft Брэд Смит.

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