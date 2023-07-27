Google объединится с Microsoft и OpenAI для создания законов об искусственном интеллекте

Google объединится с Microsoft и OpenAI для создания законов об искусственном интеллектеБудет создан специальный форум
Ведущие компании в сфере развития технологий ИИ — OpenAI, Microsoft, Google и Anthropic — объединятся для создания форума Frontier Model Forum, главная задача которого — регулирование работы больших языковых моделей машинного обучения.
В ведение форума будет входить контроль за разработкой высокоэффективных пограничных моделей ИИ, которые в силу возможностей и влияния на социум могут представлять общественную безопасность. Также форум будет заниматься продвижением исследований безопасной разработки ИИ, поиском и внедрением лучших практик.
«Компании, которые занимаются разработкой моделей искусственного интеллекта, несут ответственность за то, чтобы их продукты были безопасными, надёжными и подчинялись людям», — заявил президент Microsoft Брэд Смит.