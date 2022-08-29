Google обновила дизайн поисковика

Отметим, что обновление распространяется среди пользователей постепенно. Как это часто бывает у апдейтов Google, в течение ближайших нескольких недель оно доберётся до всех. А это значит, что уже совсем скоро мы узнаем, как новые карточки будут выглядеть в российских реалиях.