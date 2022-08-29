Google обновила дизайн поисковика

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Google обновила дизайн поисковикаВыглядит интересно, но многим уже успело не понравиться
Google не так часто меняет внешний вид своего главного детища — поисковой системы. Но, как ни странно, в 2022 году она уже проворачивала это.
Видимо, IT-гиганту это настолько понравилось, что он решил провернуть обновление интерфейса повторно. На этот раз апдейт коснулся вкладок «Новости», «Картинки», «Видео» и т.д. Теперь они выглядят немного иначе и расположены чуть по-другому.
Например, на запрос «смартфоны», поисковый движок предложит пользователю варианты «до 300 долларов», «разблокированные» и наподобие.
Старый дизайн (слева) и его новая итерация (справа)
Отметим, что обновление распространяется среди пользователей постепенно. Как это часто бывает у апдейтов Google, в течение ближайших нескольких недель оно доберётся до всех. А это значит, что уже совсем скоро мы узнаем, как новые карточки будут выглядеть в российских реалиях.