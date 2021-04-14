Наука и технологии
Сегодня в 06:01
Google обновила «украденную» у Apple функцию, сделав её ещё больше похожей на оригинал
Выглядит куда приятнее, чем раньше
Спустя несколько месяцев тестирования, компания Google наконец-то обновила «украденную» у Apple функцию. Речь идёт о быстром подключении Bluetooth-девайсов к Android-смартфонами, которое стало ещё больше напоминать оригинал от купертиновцев.
Так, например, если раньше при первом соединении с наушниками, пользователь видел плашку в верхней части устройства, то сейчас всё совершенно иначе. Как пишет 9to5Google, теперь при первичном спаривании смартфона и беспроводного девайса, пользователь видит огромную анимацию подключаемого устройства. Нечто похожее видят владельцы iPhone, соединяя смартфон с AirPods или наушниками Beats.
Google заявляет о поддержке новой функцией более 100 устройств. В их числе не только фирменные гаджеты поискового гиганта, но и наушники от JBL и Sony.