Google обновила «украденную» у Apple функцию, сделав её ещё больше похожей на оригинал

Так, например, если раньше при первом соединении с наушниками, пользователь видел плашку в верхней части устройства, то сейчас всё совершенно иначе. Как пишет 9to5Google, теперь при первичном спаривании смартфона и беспроводного девайса, пользователь видит огромную анимацию подключаемого устройства. Нечто похожее видят владельцы iPhone, соединяя смартфон с AirPods или наушниками Beats.