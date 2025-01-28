Google обратилась в суд ЕС с требованием отменить рекордный штраф в 4,3 млрд евро

Во время заседания, состоявшегося во вторник, юрист Google Альфонсо Ламадрид заявил, что штраф на самом деле наказал компанию за ее инновации и успехи. Он отметил, что Google не оспаривает свою ответственность, однако Европейская комиссия ошибочно трактовала действия компании, наказывая ее за достижения и привлекательность бизнес-моделей.

Ранее, в 2022 году, нижестоящий суд снизил штраф до 4,1 миллиарда евро, поддержав решение комиссии о том, что Google использовала свою позицию на рынке для того, чтобы вынудить производителей смартфонов устанавливать Google Search, браузер Chrome и магазин Google Play на устройствах Android, исключая возможность использования конкурентных систем.

Ламадрид в свою очередь утверждал, что такие условия не ограничивали конкуренцию, а наоборот, способствовали ей. Он подчеркнул, что Google стремится создать лучшие продукты и услуги для пользователей, что выгодно для всего рынка.