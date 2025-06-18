Google обучала свой ИИ Gemini с помощью ChatGPT от OpenAI

Как отмечается, Google часто рассматривали как компанию, которая находится в невыгодном положении в гонке генеративного ИИ, при том, что Google обладает весьма обширными возможностями для облачных вычислений. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла недавно заявил, что Google, судя по всему, уже упустила свой шанс в области ИИ, что побудило генерального директора Alphabet Сундара Пичаи ответить резкими выпадами, направленными на расшатывающееся партнёрство технологического гиганта с OpenAI: «Я бы с удовольствием сравнил собственные модели Microsoft и наши модели в любой день и в любое время. Они используют чьи-то чужие модели».

Однако, как теперь выясняется, подрядчики Google из Scale AI использовали ChatGPT для обучения и улучшения Bard (ныне Google Gemini).

Причём в документах говорится, что подрядчики генерируют тысячи ответов от ChatGPT, сравнивая их с результатами Bard. И якобы они использовали эти ответы, чтобы улучшить ответы Bard, делая их как минимум не хуже ответов конкурирующего чат-бота.

Кроме того, менеджеры Scale AI признают, что ChatGPT генерирует более эффективные ответы с улучшенным форматированием, а также предлагает интересные факты. И якобы разработчики получили задачу сделать Bard лучше, чем нейросеть GPT-4, и за это им доплачивали бонусы в 15% за ответы, превосходящие по качеству ChatGPT.