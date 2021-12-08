Google обвинил россиян в заражении более 1 миллиона компьютеров и создании «непобедимой» хакерской системы

Наука и технологии
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Google обвинил россиян в заражении более 1 миллиона компьютеров и создании «непобедимой» хакерской системыПоследнее утверждение звучит угрожающе
В сети появилась информация о свежем иске Google, поданном в Окружной суд Нью-Йорка. В качестве ответчиков, внезапно, выступают два россиянина — Дмитрий Старовиков и Александр Филиппов.
По версии поискового гиганта, именно эти два человека ответственны за создание ботнета Glupteba, который на сегодняшний день заразил уже более 1 млн Windows-пользователей по всему миру.
При этом в Google уже признали, что вымогатели могут использовать Glupteba «в любой момент для мощной атаки». И самое опасное во всей ситуации, что сеть невозможно полностью обезвредить. Связано это с её «технической сложностью» и использованием технологии блокчейн для защиты от сбоев.
В качестве наказания для россиян, IT-гигант требует взыскать сумму для возмещения ущерба от взлома, а также навсегда запретить им пользоваться её сервисами.
Источник: TechCrunch