Google обвинил россиян в заражении более 1 миллиона компьютеров и создании «непобедимой» хакерской системы

По версии поискового гиганта, именно эти два человека ответственны за создание ботнета Glupteba, который на сегодняшний день заразил уже более 1 млн Windows-пользователей по всему миру.

При этом в Google уже признали, что вымогатели могут использовать Glupteba «в любой момент для мощной атаки». И самое опасное во всей ситуации, что сеть невозможно полностью обезвредить. Связано это с её «технической сложностью» и использованием технологии блокчейн для защиты от сбоев.

В качестве наказания для россиян, IT-гигант требует взыскать сумму для возмещения ущерба от взлома, а также навсегда запретить им пользоваться её сервисами.