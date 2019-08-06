Google обвинили в ненависти к женщинам, уходящим в декретный отпуск

По данным издания Motherboard, одна из работниц компании столкнулась с местью со стороны своего менеджера после того, как подняла вопрос по поводу ее уничижительных комментариев по отношению к беременной коллеге. Записка “Я не вернусь в Google после декретного отпуска и вот почему”, по сообщениям, была просмотрена более чем 10 тыс сотрудников Google, некоторые из которых также поддержали позицию коллеги.

Само собой это не первый случай, когда Google обвиняют в дискриминации. Напомним, что поисковый гигант буквально недавно заплатил 11 млн долларов людям, которые утверждали, что им отказали в работе из-за их возраста. Также Google сообщила о выплате 90 млн долларов Энди Рубину, создателю Android, который покинул компанию по обвинению в сексуальных проступках.

”Практически сразу после моих бесед с отделом кадров, поведение моего менеджера резко изменилось. Я пережила месяцы гневного общения, наложения вето на мои проекты. Она игнорировала меня во время личных встреч и публично позорила меня. Последним ударом оказалось то, что мой менеджер делилась разрушительными для репутации замечаниями в мой адрес с другими, более высокопоставленными сотрудниками Google, не работающими в моей команде, и активно беседовала с кандидатами, чтобы заменить меня. К слову, у нас не было никаких разговоров о моем уходе из команды”, — написала неназванный сотрудник Google.