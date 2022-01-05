Google обвинили в подкупе Apple, чтобы компания не создавала собственный поисковик

По мнению истцов, Apple и Google договорились о том, что последняя будет платить Apple миллиарды долларов, взамен чего производитель iPhone откажется от собственных разработок в сфере поисковых систем.

Также, якобы, именно в рамках соглашения купертиновцы согласились сделать поиск Google основным на своих устройствах, за что только в 2021 году получили от компании 15 млрд долларов.

В своей жалобе истцы требуют наложить арест на миллиардные выплаты, произведённые Google. Вместе с тем в иске содержится требование запретить Google и Apple заключать соглашение о неконкуренции и вынести постановление, которое запретит обеим компаниям делить прибыль, полученную от рекламных тарифов.