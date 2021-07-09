Google обвинили в попытках навредить магазину Samsung

Об этом сообщает издание The Verge. Все оглашенные в материале данные включены в антимонопольный иск, который подали 36 американских штата против американского техногиганта.

Так, источники говорят о том, что Google стала видеть в Samsung Galaxy Store угрозу после того, как магазин начал улучшаться. В этой связи компания и начала предпринимать активные действия для того, чтобы избавиться от конкурента. В частности, Google заключала соглашения с разработчиками, согласно которым они не имели права распространять свои приложение через сторонние магазины. Разработчикам за это были выплачены компенсации. Помимо прочего, сообщается, что Google предпринимала попытки и подкупить Samsung.

В Google назвали эти претензии не имеющими основания.