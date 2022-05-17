Google обвинили в торговле информацией о местоположении пользователей

По её словам, масштабы этой кампании, в которой люди участвуют бессознательно, несравнимы ни с каким другим периодом в истории. Google ради продажи рекламы по наиболее выгодной цене как можно большему количеству рекламодателей продаёт пользовательскую информацию порядка 70 млрд раз в день.

Это является опасностью для пользователей. Потому что известны случаи, когда Google передавал информацию о пользователях министерству внутренней безопасности США для отслеживания мобильных телефонов.

«Вот как это работает: каждый раз, когда пользователь смартфона открывает приложение или веб-сайт, на котором показывается реклама, его устройство обменивается данными об этом пользователе, чтобы показать нужную рекламу. Побеждает рекламодатель, предложивший самую высокую цену за доступное рекламное место», — отметила Олсон.