Google обвинили в ущемлении конкуренции на рынке поиска в Японии

Google выразил сожаление по поводу обвинений и заявил, что продолжит сотрудничество с японским правительством, чтобы показать свою поддержку экосистемы Android и расширение выбора для пользователей. В ответ на обвинения компания подчеркнула, что ее решение не было должным образом рассмотрено регулятором, и она предоставит свои аргументы в процессе слушаний.