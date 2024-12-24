Google обвинили в ущемлении конкуренции на рынке поиска в Японии

Опубликовано 24 декабря 2024, 12:001 мин.
Google обвинили в ущемлении конкуренции на рынке поиска в ЯпонииКомпания оспорит обвинения
Компания Alphabet Inc., владелец Google, готовится оспорить обвинения японских властей в том, что она ограничивает конкуренцию на рынке поиска в интернете. Японская комиссия по справедливой торговле (JFTC) направила в офис Google в Японии предписание об остановке антимонопольных нарушений, утверждая, что компания принуждает производителей смартфонов устанавливать Google Search в качестве поисковой системы по умолчанию, что снижает шансы для конкурентов.
© Ferra.ru
Google выразил сожаление по поводу обвинений и заявил, что продолжит сотрудничество с японским правительством, чтобы показать свою поддержку экосистемы Android и расширение выбора для пользователей. В ответ на обвинения компания подчеркнула, что ее решение не было должным образом рассмотрено регулятором, и она предоставит свои аргументы в процессе слушаний.