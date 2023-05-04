Google обвинили в заработке на видео с дезинформацией об изменении климата

Google обвинили в заработке на видео с дезинформацией об изменении климатаТакие ролики активно продвигаются на YouTube
Коалиция Climate Action Against Disinformation (CAAD), состоящая из 50 некоммерческих организаций, борющихся с изменениями климата и ложью о причинах этих процессов, заявила об обнаружении по меньшей мере 100 видеороликов на YouTube, в которых демонстрируется дезинформация о причинах глобального потепления.
Исследователи CAAD обнаружили, что все найденные видеоролики монетизированы и Google зарабатывает на размещаемой в этих видео рекламе. При этом техногигант всегда ссылается на собственную политику, согласно которой любая дезинформация в отношении климата будет нещадно удаляться с видеохостинга.
В связи с этим CAAD напомнила о своём предложении расширить определение дезинформации об изменениях климата: аргументы и акцентирование на той идее, что с глобальным потеплением бороться невозможно, либо это реклама, продвигающая неэффективные методы решения этих проблем.
«Google поддерживает климатическую дезинформацию, которую, по их словам, они хотят остановить. Дезинформация сохраняется, потому что это выгодно, и Big Tech необходимо устранить этот стимул», — заявила Эрика Сейбер, представитель некоммерческой организации «Друзья Земли» по вопросам климатической дезинформации, которая входит в CAAD.