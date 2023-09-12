Google объявила о партнёрстве с NVIDIA на ближайшие 10 лет

В интервью, опубликованном в Wired, глава поискового гиганта рассказал, что компании уже более 10 лет тесно сотрудничают в различных инициативах, включая Android и искусственный интеллект.

В августе текущего года две компании объявили о партнёрстве, которое предоставит клиентам облачных сервисов Google расширенный доступ к технологиям на базе графических процессоров NVIDIA H100.

Оно, к слову, также продлится как минимум 10 лет.

Это событие положительно сказалось на котировках акций NVIDIA, которые закрылись на рекордно высоком уровне.

Google и NVIDIA активно инвестируют в разработку ИИ. Пичай описал технологию как «одну из самых глубоких, над которыми компания когда-либо работала».