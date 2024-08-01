Наука и технологии
Опубликовано 01 августа 2024, 08:40
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Google объявила войну ИИ-порно

Как всегда «своевременно»
Google объявила о борьбе с ИИ-порно, стремясь уменьшить распространение сексуально откровенных дипфейков, особенно часто касающихся женщин.
Google объявила войну ИИ-порно
© Ferra

Google упростила процесс удаления нежелательного контента из поисковой выдачи. Пользователи могут подать запрос на удаление, если изображение явно идентифицирует их, поддельное и сексуально откровенное, и распространено без их согласия.

После удаления, Google фильтрует все связанные результаты и удаляет дубликаты.

Обновленная система ранжирования приоритетно показывает несклеенные результаты при запросах с высоким риском неприемлемого контента. Google утверждает, что эти меры уже сократили количество дипфейков в результатах поиска более чем на 70%.

Сайты с большим количеством жалоб на откровенный контент могут быть понижены в рейтинге поисковых результатов.

Источник:Gizmodo
Автор:Булат Кармак
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