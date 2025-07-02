Google обязали выплатить $314 млн за сбор данных без ведома пользователей

Иск был подан в 2019 году от имени жителей Калифорнии. По данным истцов, смартфоны с Android отправляли данные на серверы Google даже тогда, когда устройства не были подключены к Wi-Fi. Это приводило к непреднамеренному расходу мобильного интернета, за который платили сами пользователи.

Собранная информация, как утверждают потребители, использовалась компанией для развития собственных сервисов, включая рекламу и навигационные продукты. По их мнению, такие действия нарушают право на конфиденциальность и навязывают расходы.

В Google не согласны с решением суда и намерены обжаловать вердикт. Представитель компании заявил, что передача данных важна для стабильной работы Android-устройств и не потребляет значительного объема трафика. Также отмечается, что пользователи якобы дают согласие на такие действия через настройки и соглашения при использовании телефона.