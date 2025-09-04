Google обязали выплатить $425 млн за сбор данных пользователей

Разбирательство проходило в федеральном суде Сан-Франциско. Пользователи утверждали, что на протяжении восьми лет Google получала доступ к их мобильным устройствам, сохраняла информацию и использовала её, несмотря на отключённый параметр «История приложений и веб-поиска».

Первоначально истцы требовали более 31 миллиарда долларов компенсации. Жюри признало компанию виновной по двум из трёх пунктов обвинения. При этом было отмечено, что Google не действовала со злым умыслом, поэтому штрафные санкции назначены не были.

Дело носит статус коллективного и охватывает около 98 миллионов пользователей и 174 миллиона устройств. Иск был подан ещё в июле 2020 года. В нём утверждалось, что компания продолжала собирать информацию даже через сторонние сервисы, используя свои аналитические инструменты.

Google в ходе слушаний заявляла, что данные были неперсонализированными, хранились раздельно и в зашифрованном виде. По словам компании, они не связывались с конкретными аккаунтами или личностью пользователя.

Теперь Google планирует обжаловать новое решение суда.