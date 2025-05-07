Google ограничила доступ к важным данным для конкурентов в пользу Gemini

С 2024 года Google начала предлагать платформу Vertex AI для разработки приложений, которая позволяет ИИ-моделям проверять результаты поиска Google для повышения точности. Однако, несмотря на это, компании, использующие сервис, не получают тех же преимуществ, которые предоставляются сервису Gemini. Например, для последнего доступны дополнительные функции, такие как Knowledge Graph и OneBox, которые помогают улучшить ответы на запросы.

Судебный процесс касается обвинений в том, что Google незаконно монополизировала рынок онлайн-поиска, и рассматриваются возможные меры наказания. Министерство юстиции США предложило, чтобы компания делилась собранными данными, что позволило бы конкурентам разрабатывать собственные поисковые индексы для улучшения ИИ.

Несмотря на возражения Google, утверждающей, что это предложение приведет к значительным рискам безопасности, компании придется до конца разбираться с этим вопросом в суде.