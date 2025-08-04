Google ограничит потребление энергии ИИ-центрами в США при перегрузке сети

Соглашения заключены с поставщиками энергии Indiana Michigan Power и Tennessee Valley Authority. В рамках договорённостей Google обязуется снижать энергопотребление своих дата-центров по требованию сетевых операторов в периоды пикового спроса. Это позволит временно освободить мощности и избежать перегрузок.

Это первые официальные договорённости компании об участии в так называемых «программах управления спросом», ранее применявшихся в основном в промышленности и криптодобыче. Такие схемы помогают энергетикам эффективнее распределять ресурсы без необходимости срочного строительства новых подстанций и линий электропередачи.

Резкий рост интереса к ИИ-технологиям привёл к тому, что технологические гиганты, включая Google, стали подавать множество заявок на подключение новых центров, что уже в некоторых регионах США превышает возможности сетей. Это вызывает опасения по поводу роста тарифов для обычных потребителей и риска отключений.