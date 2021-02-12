Google окончательно «убила» собственную платформу виртуальной реальности

Сегодня ИТ-гигант закрыл официальный магазин приложений VR Play Store и отключил сервера проекта, пишет 9to5Google. Эти действия приведут к тому, что даже самые верные фанаты платформы не смогут полноценно пользоваться Daydream VR.

Напомним, что ещё в октябре 2020 года Google прекратила выпуск обновлений для сервиса. Окончание продаж комплектов виртуальной реальности состоялось ещё раньше — в 2019 году.

При этом с самого анонса в 2016 году, компания так и не смогла привлечь серьёзного внимания к собственному VR. В этом вопросе поисковый гигант уступил таким компаниям как Oculus, HTC и Valve.