Наука и технологии
Вчера в 21:55
Google окончательно «убила» собственную платформу виртуальной реальности
Жаль, что в этой сфере компании так и не удалось занять собственную нишу
Компания Google наконец-то закончила то, о чём объявила некоторое время назад — поисковый гигант окончательно «убил» собственную платформу виртуальной реальности Daydream VR.
Сегодня ИТ-гигант закрыл официальный магазин приложений VR Play Store и отключил сервера проекта, пишет 9to5Google. Эти действия приведут к тому, что даже самые верные фанаты платформы не смогут полноценно пользоваться Daydream VR.
Напомним, что ещё в октябре 2020 года Google прекратила выпуск обновлений для сервиса. Окончание продаж комплектов виртуальной реальности состоялось ещё раньше — в 2019 году.
При этом с самого анонса в 2016 году, компания так и не смогла привлечь серьёзного внимания к собственному VR. В этом вопросе поисковый гигант уступил таким компаниям как Oculus, HTC и Valve.