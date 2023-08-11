Google опровергла блокировку корпоративных сервисов для российских компаний

РИА Новости узнали от источника в Google, что доступ к сервисам Workspace, в которые входят корпоративные Google Документы, Google Диск и прочие, не блокировалась в России для отдельных компаний, доступ не менялся. В компании отметили, что доступ может заблокирован для любых организаций, нарушивших Условия использования.

«Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России, и что, если какая-либо компания в мире нарушит наши Условия использования, это может повлиять на их доступ к Google Workspace», — подчеркнул источник РИА Новости.