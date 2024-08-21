Google опровергла смерть бренда Fitbit. Но мы ей не верим

Представитель компании подчеркнул, что Google продолжает поддерживать бренд и планирует выпускать новые продукты и инновации под этой маркой.

Однако, несмотря на официальные заявления, некоторые наблюдатели остаются скептичными.

После поглощения Fitbit в 2019 году, Google постепенно интегрирует функции Fitbit в свои собственные устройства, такие как Pixel Watch 3, что привело к предположениям о возможной «смерти» бренда Fitbit в его привычном виде.

Например, некоторые функции, такие как управление музыкой, были удалены из Fitbit Sense 2 и Versa 4, в то время как аналогичные функции появились в Pixel Watch.

Хотя Google отрицает завершение выпуска умных часов Fitbit, изменения, такие как закрытие панели инструментов Fitbit.com и предстоящее закрытие учетных записей Fitbit в 2025 году, заставляют задуматься, не станет ли бренд постепенно терять свою уникальность и независимость.