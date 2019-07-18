Google оштрафовали ещё на 700 тысяч рублей за нарушение закона в России

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google ещё на 700 тысяч рублей за несоблюдение российского законодательства. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, Google не выполнила требования закона «Об информации…» по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.

Роскомнадзор проверил и обнаружил, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

Как подчёркивает ведомство, по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц. Представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона.

В конце 2018 года Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей. После этого Google запустила частичную фильтрацию поисковой выдачи с модерацией.