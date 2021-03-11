Google оштрафовали на 3 млн рублей из-за ссылок на запрещенные в России сайты

Известно, что американская компания выплатила 3 млн рублей за то, что повторно допустила нарушение требований российского законодательства. В частности, Google не убрала из поисковой выдачи сайты с запрещенной информацией.

Отмечается, что административное дело было в отношении американского гиганта было заведено Роскомнадзором еще в прошлом году. Тогда ведомство выявило оставшиеся ссылки в поисковой выдаче Google на запрещенные ресурсы, в числе которых сайты с экстремистским, порнографическим и прочим контентом. Впоследствии суд установил, что Google должна заплатить штраф в размере 3 млн рублей. Максимальный размер штрафа по этой статье предполагает 5 млн рублей.