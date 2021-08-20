Google оштрафовали на 32,5 млн рублей за отказ удалять информацию по требованию властей РФ

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Google оштрафовали на 32,5 млн рублей за отказ удалять информацию по требованию властей РФА также за возможный отказ на разблокировку «Царьграда» на Youtube
Как стало известно, мировой суд в Москве повторно оштрафовал Google за отказ на требование российских властей удалить запрещённый контент с ресурсов поисковой системы.
Текущее решение суда касается 6 млн рублей, которые компания обязана выплатить в ближайшее время. Тяжбы Google с Роскомнадзором длятся с июля по настоящее время. Сумма всех штрафов составляет 32, 5 млн рублей.
Напомним, в середине августа в Google заявили, что не будут удалять запрещённый в РФ контент, если суд обяжет компанию восстановить на Youtube заблокированный канал «Царьград», принадлежащий Константину Малофееву, входящему в санкционный список США.