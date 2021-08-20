Google оштрафовали на 32,5 млн рублей за отказ удалять информацию по требованию властей РФ

Текущее решение суда касается 6 млн рублей, которые компания обязана выплатить в ближайшее время. Тяжбы Google с Роскомнадзором длятся с июля по настоящее время. Сумма всех штрафов составляет 32, 5 млн рублей.

Напомним, в середине августа в Google заявили, что не будут удалять запрещённый в РФ контент, если суд обяжет компанию восстановить на Youtube заблокированный канал «Царьград», принадлежащий Константину Малофееву, входящему в санкционный список США.