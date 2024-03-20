Google оштрафовали за нарушение обязательств перед медиа-компаниями во Франции

Google в 2022 году приняла обязательства вести честные переговоры с французскими новостными организациями, год спустя после того, как Французская Конкурентная Авторитет наложила на американского техгиганта штраф в размере 500 миллионов евро в рамках длительного спора.

Организации, представляющие французские журналы и газеты, а также Агентство Франс-Пресс (AFP), подали жалобу на Google в 2019 году.

Согласно своим обязательствам, американский компания должна была предоставить новостным группам прозрачное предложение о выплате в течение трех месяцев после получения жалобы на нарушение авторских прав.

Однако регулятор заявил в среду, что вводит новый штраф на Google за «невыполнение обязательств, взятых в 2022 году», и за отсутствие «добросовестных» переговоров с издателями новостей.

Google также использовала контент пресс-агентств для обучения своей платформы искусственного интеллекта — Bard (теперь известной как Gemini), не уведомив их или регулятора, сообщил регулятор.

В заявлении Google отметила, что штраф несоразмерен и недостаточно «учитывает усилия, которые мы предприняли для ответа и разрешения возникших проблем».