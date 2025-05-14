Google оштрафуют на €12 миллиардов из-за жалоб сайтов сравнения цен

История началась с решения Европейской комиссии в 2017 году, когда Google был оштрафован на €2,4 миллиарда за нарушение антимонопольного законодательства. После этого началась волна «последующих» исков, которые теперь продвигаются в судах. Множество компаний утверждают, что действия Google подорвали их доходы и нарушили честную конкуренцию.

В настоящее время рассматривается несколько крупных дел. Так, в конце июня суд в Лондоне рассмотрит иск на сумму £1 миллиард, поданный против Google британскими сайтами Kelkoo и Foundem. В сентябре в Амстердаме начнется слушание иска голландской компании Compare Group. Эти процессы могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие судебных разбирательств с крупнейшей технологической компанией.