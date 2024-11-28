Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 20:17
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Google оспорил решение суда по делу о монополии в магазине приложений

По делу Epic Games
Компания Google подала апелляцию в суд 9-го округа США с просьбой отменить вердикт присяжных и решение судьи, которое обязало ее изменить структуру магазина приложений Google Play. По мнению Google, судья допустил юридические ошибки, которые способствовали интересам истца — компании Epic Games, создателя игры Fortnite.
Google оспорил решение суда по делу о монополии в магазине приложений

© Ferra.ru

В своем заявлении Google утверждает, что требование о «кардинальном пересмотре» магазина Play и операционной системы Android негативно скажется как на разработчиках приложений, так и на потребителях. Компания заявила, что изменения могут ухудшить ситуацию на рынке и затруднить доступ к приложениям.

Epic Games, в свою очередь, назвала апелляцию Google «безосновательной» и попыткой избежать выполнения решения присяжных. По мнению Epic, суд отказал Google в аргументах, которые они сейчас повторяют.

Суть дела заключается в обвинении Epic Games в том, что Google монополизирует рынок распространения приложений на устройствах Android и способы оплаты внутри приложений. В 2020 году Epic подала иск, утверждая, что Google незаконно подавляет конкуренцию, и в прошлом году присяжные признали действия компании нарушением законов.

В октябре судья Джеймс Донато издал указание, требующее от Google позволить пользователям загружать альтернативные магазины приложений в Google Play и предоставить им доступ к каталогу приложений.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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