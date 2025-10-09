Google оспорила ограничения на интеграцию Gemini с сервисами

Представитель Google Джон Шмидтлайн заявил, что ни один из этих сервисов не признан монопольным продуктом, как и сам рынок искусственного интеллекта. Ранее судья Амит Мехта установил, что компания монополизировала рынок поиска и поисковой рекламы, но вопрос о новых сервисах остаётся открытым.

Министерство юстиции настаивает на распространении ограничений, применяемых к поиску и браузеру Chrome, и на Gemini. Ведомство ссылается на предыдущую практику Google, когда производители устройств были вынуждены предустанавливать пакет приложений для доступа к магазину Play.

Судья Мехта выразил сомнения относительно разрешения Google использовать свои доминирующие позиции на рынке для продвижения Gemini. Он отметил, что это позволит компании применять рычаги влияния через популярные сервисы.

В ответ Google провёл аналогию с Microsoft, которая включает свой ИИ-помощник Copilot в пакет офисных приложений. Компания утверждает, что индустрия искусственного интеллекта находится в стадии развития, и подобные практики являются обычными для рынка.