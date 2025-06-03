Google оспорит решение суда по делу о монополии в онлайн-поиске

Судья Амит Мехта слушал финальные аргументы сторон на судебном процессе, посвященном предложениям по ограничению монополии Google на рынке онлайн-поиска и связанной с ним рекламы. В апреле суд признал, что Google незаконно доминирует в двух сегментах рынка рекламы в интернете.

Министерство юстиции США настаивает, чтобы Google продал часть своего рекламного бизнеса, включая Google Ad Manager — систему управления рекламой и рекламной биржей. Власти также требуют, чтобы компания перестала выплачивать миллиардные суммы Apple и другим производителям смартфонов за то, что ее поисковик используется по умолчанию на новых устройствах.

Антимонопольные органы беспокоятся, что монополия Google в поиске дает компании преимущества и на рынке продуктов искусственного интеллекта, таких как Gemini. В свою очередь, представители Google утверждают, что компания уже устранила многие проблемы конкуренции в области искусственного интеллекта, отказавшись от эксклюзивных договоров с операторами мобильной связи и производителями телефонов, включая Samsung. Благодаря этому другие поисковые и ИИ-приложения могут свободно устанавливаться на новые устройства.

Google заявляет, что не согласен с решением суда и ждет официального вердикта, чтобы подать апелляцию. Это дело может серьезно повлиять на будущее онлайн-поиска и рекламу в США.