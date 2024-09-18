Google остановила проект дата-центра на 200 млн долларов

Компания получила разрешения на строительство в 2020 году в столице страны, Сантьяго, на фоне растущего спроса на серверные фермы, вызванного популяризацией облачных технологий и генеративного ИИ. Однако после частичного отмены разрешений чилийским судом в связи с использованием воды, Google решила пересмотреть проект.

Компания сообщила, что начнет процесс заново, чтобы соответствовать более строгим экологическим требованиям и изменить систему охлаждения, потребляющую много воды. Google заявила, что устойчивость лежит в основе всех ее действий, включая проектирование и управление дата-центрами.