Google оставит функцию статистики батареи только в ещё невышедшем Pixel 8a

Эта функция была включена в ОС по умолчанию, но мартовское обновление лишило систему поддержки просмотра количества циклов зарядки и даты производства батареи. Оказалось, что эта функция останется только в ещё невышедшем смартфоне Google Pixel 8a и более поздних моделях. Причём ранее статистика батареи работала и на текущих моделях Pixel.

Этими объяснениями в своём блоге Google подтвердила выход модели, возможно, для того, чтобы среди пользователей не было кривотолков. Предположительно, выход Pixel 8a состоится конференции Google I/O 2024 в мае.

«Мы включаем эту страницу только на Pixel 8a и более поздних версиях, так что это работает, как и задумывалось», — сказано в блоге Google.