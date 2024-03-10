Google оставит функцию статистики батареи только в ещё невышедшем Pixel 8a

Опубликовано 10 марта 2024, 12:00
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Google оставит функцию статистики батареи только в ещё невышедшем Pixel 8aСначала функцию добавили в Android 14
Компания Google подтвердила выход смартфона Pixel 8a объяснениями насчёт исчезновения функции отслеживания статистики аккумулятора из Android 14 QPR1.
Эта функция была включена в ОС по умолчанию, но мартовское обновление лишило систему поддержки просмотра количества циклов зарядки и даты производства батареи. Оказалось, что эта функция останется только в ещё невышедшем смартфоне Google Pixel 8a и более поздних моделях. Причём ранее статистика батареи работала и на текущих моделях Pixel.
Этими объяснениями в своём блоге Google подтвердила выход модели, возможно, для того, чтобы среди пользователей не было кривотолков. Предположительно, выход Pixel 8a состоится конференции Google I/O 2024 в мае.
«Мы включаем эту страницу только на Pixel 8a и более поздних версиях, так что это работает, как и задумывалось», — сказано в блоге Google.