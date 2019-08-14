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Google отбирает посетителей у сайтов

Менее половины поисковых запросов приводят к переходам на сайты
Компания Google прошла важный этап в своей истории. Теперь поисковый сервис компании не просто инструмент для поиска сайтов — теперь это полноценный сервис, способный сам ответить на большинство интересующих пользователей вопросов.

Так, в июне 2019 года впервые в истории большинство поисковых запросов, совершенных на Google.com, не приводили к кликам на адреса сайтов.

На данный момент и вправду большинство на большинство вопросов можно получить ответ прямо на сайте Google.com. Так, если вбить в поле для поисковых запросов “Однажды в Америке каст”, сайт выдаст всю информацию о том, какие актеры снимались в фильме, какие вопросы пользователи задают после узнавания этой информации и так далее.

Таким образом, Google становится все ближе к тому, что ее поисковый сервис будет покрывать подавляющее большинство нужд людей, не давая им причин переходить на сайты, которые поисковый запрос выдает после “карточек Google”.

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