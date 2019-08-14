Google отбирает посетителей у сайтов

На данный момент и вправду большинство на большинство вопросов можно получить ответ прямо на сайте Google.com. Так, если вбить в поле для поисковых запросов “Однажды в Америке каст”, сайт выдаст всю информацию о том, какие актеры снимались в фильме, какие вопросы пользователи задают после узнавания этой информации и так далее.

Таким образом, Google становится все ближе к тому, что ее поисковый сервис будет покрывать подавляющее большинство нужд людей, не давая им причин переходить на сайты, которые поисковый запрос выдает после “карточек Google”.