Google отказалась от обещания не использовать ИИ для слежки или создания оружия

Однако теперь эти правила исчезли из политики Google. Ранее эти принципы компании содержали раздел, в котором перечислялись четыре ключевые «области применения, которые мы не будем использовать». Согласно копии документа, размещённой в одном из американских интернет-архивов, к этим принципам относились оружие, наблюдение (слежка), технологии, которые «причиняют или могут причинить общий вред», а также случаи использования, противоречащие принципам международного права и правам человека.

На запрос источника Google не ответил, а в ходе пресс-конференции представитель компании не стал отвечать на конкретные вопросы о политике вендора в отношении оружия и слежки, но сослался на опубликованную во вторник запись в блоге руководителя отдела ИИ компании Демиса Хассабиса и старшего вице-президента по технологиям и обществу Джеймса Маньики.

Согласно менеджерам Google, компания обновляет свои принципы работы с ИИ, потому что «технология стала гораздо более распространённой и появилась необходимость в том, чтобы компании, базирующиеся в демократических странах, обслуживали клиентов из правительственных структур и служб национальной безопасности».

«Сейчас идёт глобальное соревнование за лидерство в области ИИ в условиях всё более сложного геополитического ландшафта. Мы считаем, что демократические страны должны лидировать в развитии ИИ, руководствуясь такими основными ценностями, как свобода, равенство и уважение прав человека. И мы считаем, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны работать вместе над созданием ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность», — пишут Хассабис и Маньика, рассуждая о «мирном» ИИ.