Google отказалась от первоапрельских шуток из-за ситуации в мире

О намерениях Google рассказало издание Business Insider. Её журналисты получили доступ к внутреннему письму компании, отправленному менеджерам ещё в начале марта. В нём говорилось в том числе о том, что компания сделала очень много для помощи людям в столь непростой момент.

Но также письмо содержало объявление об отказе от шуток Google в честь «Дня смеха» в 2021 году. Возможно, если ситуация в мире «выправится», в следующий праздничный день поисковый гигант вновь порадует нас своими интересными выдумками.

Напомним, что именно 1 апреля 2004 года, например, Google анонсировала свой почтовый сервис Gmail.