Наука и технологии
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Google отказалась от первоапрельских шуток из-за ситуации в мире
Второй год подряд
В сети появилась информация о том, что Google второй год подряд отказывается от каких-либо шуток и розыгрышей в честь 1 апреля. Связано это с ситуацией в мире, в том числе и пандемией COVID-19.
О намерениях Google рассказало издание Business Insider. Её журналисты получили доступ к внутреннему письму компании, отправленному менеджерам ещё в начале марта. В нём говорилось в том числе о том, что компания сделала очень много для помощи людям в столь непростой момент.
Но также письмо содержало объявление об отказе от шуток Google в честь «Дня смеха» в 2021 году. Возможно, если ситуация в мире «выправится», в следующий праздничный день поисковый гигант вновь порадует нас своими интересными выдумками.
Напомним, что именно 1 апреля 2004 года, например, Google анонсировала свой почтовый сервис Gmail.